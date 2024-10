Klauß: „Das Tor löst auch bei ihm etwas aus“

Am Donnerstag gastiert der armenische Vize-Meister in der Conference League in Hütteldorf. Bereits heute steigt eine grün-weiße Premiere, startet Rapid im Hinspiel (15 Uhr) beim SC Braga (Por) erstmals in die Youth League. Mit einem Mix aus U18- und Rapid-II-Spielern, wobei Dursun, Gröller und Zivkovic schon bei den Profis dabei waren. „Super für die Jungs“, so Klauß, der einzig Wurmbrand von seinen Talenten nicht „abstellt“. „So können sie internationale Erfahrung sammeln.“