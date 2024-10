Wie Steirerin ihre Liebe zu Störchen entdeckte

Helmut Rosenthaler nahm die Steirerin gerne an der Hand und bat sie gleich um Unterstützung bei den Horsten, „weil es dafür so wenige Freiwillige gibt“. Da brauchen Störche aber Hilfe! Denn: Durch die immer häufiger werdenden punktuellen Starkregenfälle fließt das Wasser nicht mehr ab – die Storchenbabys ertrinken hilflos in den Mulden, die sich unerbittlich mit Wasser füllen. Oder erfrieren erbarmungswürdig, weil die völlig durchnässten Elterntiere sie nicht mehr wärmen können.