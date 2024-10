Konferenz mit Real, PSG und Arsenal ab 21 Uhr LIVE

In der Neuauflage des Finales der Vorsaison kommt es am Dienstag (21.00 Uhr) am dritten Spieltag der reformierten Fußball-Champions-League in Madrid zum Schlagerduell zwischen Titelverteidiger Real und Borussia Dortmund. Marcel Sabitzer und Co. reisen zwar als Tabellenführer an, haben allerdings Personalsorgen und lieferten in der Bundesliga zuletzt eher triste Auftritte ab. Sportdirektor Sebastian Kehl sieht dennoch Möglichkeiten. „Ich sehe uns definitiv nicht chancenlos.“