Chaoten sorgen für Abbruch bei Stockholm-Derby

Polizei greift hart durch

Die Polizei teilte mit, sie habe in einem sehr ungewöhnlichen Schritt die öffentliche Veranstaltung in der Tele2 Arena aufgelöst. Damit entzog sie die Genehmigung, dass das Spiel vor Zuschauern gespielt wird. Andere Maßnahmen seien unzureichend, „weil der Veranstalter nicht in der Lage ist, Ordnung und Sicherheit zu gewährleisten“, hieß es zur Begründung.