Weingarten-Mord: Leiche liegt immer noch im Keller

Nach dem grausamen Mord an Barbara R. am Freitag sind die Ermittlungen auch noch am Sonntag in vollem Gange. Der Tatverdächtige Oleg M. soll sich in dem Keller eines Weinbauern in Zistersdorf selbst in die Luft gesprengt haben - jetzt ist der Stollen einsturzgefährdet. Der leblose Körper liegt also immer noch unten, eine Identitätsabklärung werde „in absehbarer Zeit“ erfolgen, heißt es seitens der Polizei.