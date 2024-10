Kevin Danso ist zurück – und Lens siegt wieder!

Zuletzt sechs Pflichtspiele ohne Sieg

Dadurch hatte er auch dem ÖFB-Team in der Nations League gefehlt. Nun verhalf er Lens nach fünf Remis, nach drei Siegen am Start der Saison, zu einem wichtigen Erfolgserlebnis. Inklusive der 0:2-Niederlage in der Conference-League-Quali bei Panathinaikos Athen war der Klub gar sechs Pflichtspiele sieglos gewesen. In der Tabelle ist Lens nach acht Partien mit 14 Punkten vorerst auf Rang fünf zu finden.