Kreativ mit Klobesen und Computermaus

Vor zehn Jahren startete Püribauer dann so richtig durch. Er nahm sich einen Kredit auf, kaufte 5000 Holzfaser-Platten und Farbe und begann, seine verrückten Tiere und Figuren in schwarzweiß zu entwerfen. Eines seiner ersten kommerziellen Erfolge war das „Fukushima-Aquarium“, das er für das Museumsquartier in Wien entwarf – eine Installation mit mutierten Tieren. Es sollte als Mahnmal an die Umweltkatastrophe in Japan erinnern. Denn auch das sieht er als seine Aufgabe: „Da wo Politik und Medien nichts mehr ausrichten können, kann Kunst noch viel bewirken.“ Der japanische Botschafter wollte die Installation entfernen lassen, was natürlich nicht passierte.