Auflagen und Kosten zwingen viele zum Aufgeben

Lokalaugenschein: Es riecht nach frischem Kaffee und g’schmackigen Backwaren, wenn man in die Greißlerei von Sonja Schinhan in Schrattenberg kommt. Seit 2017 führt sie hier im Weinviertel das „Nah & Frisch“-Geschäft – mit viel Liebe und Enthusiasmus. Bei ihr ist auch Kollegin Renate Wagner, die seit 2018 in Asparn an der Zaya ein Kaufhaus mit drei Angestellten leitet. Wagner berichtet: „Rund um die Corona-Zeit war das Arbeiten zwar schwierig. Da wir selbstverständlich auch Hauslieferungen anbieten, konnten wir viele Kundinnen und Kunden versorgen.“ Nach Corona kam die Wirtschaftskrise: Kosten für Heizung, Strom, aber ebenso die Personalkosten sind stark gestiegen. Auch die Vorfinanzierung für Recycling-Automaten und viele Nebenkosten gehen ins Geld. Einigen Kaufleuten bleibt daher immer weniger. Dazu kommt noch der bürokratische Aufwand. Viele Auflagen sind zu erfüllen, Kontrollbücher zu führen. Und übersteigt der Jahresumsatz 750.000 Euro – und das passiert alleine durch die Inflation bei immer mehr heimischen Kaufleuten – ist von der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung auf die viel schwierigere doppelte Buchhaltung umzusteigen.