Kärntner Ex-Biathlet winkt Olympia-Silber

IBU hat das Ergebnis aktualisiert

Das Internationale Olympische Komitee hat das Ergebnis mittlerweile annulliert, aber einen neuen Goldmedaillengewinner gibt es in den IOC-Statistiken noch nicht. Die Internationale Biathlon Union (IBU) führt indes bereits Deutschland auf Rang eins, Österreich folgt auf der zwei. „Die Siegerehrung damals war schon cool, weil eben die Russen gewonnen haben. Ob wir jetzt Bronze oder Silber haben, ist emotional komplett egal. Was anderes wäre es wohl, wenn es um Gold gehen würde. Ich hoffe nur, dass wir dann auch die Geldprämie für den zweiten Platz bekommen“, erzählt der Rosentaler Daniel Mesotisch, der bereits 2010 in Vancouver (Kan) in der Staffel über Silber jubeln durfte.