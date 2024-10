Dachs, Hirsch, Reh: 3 Wildunfälle in einer Nacht

In der Herbstzeit häufen sich die Wildunfälle auf den Straßen. In der Nacht auf Freitag bzw. am frühen Freitagmorgen ereigneten sich in Tirol gleich drei Unfälle mit Wildtieren – zwei davon an der annähernd gleichen Stelle. Während ein unbekannter Lenker davonfuhr, mussten die beiden anderen ins Krankenhaus gebracht werden.