Salzburger steht im Finale des „Golden Boy“-Awards

Ein Salzburg-Spieler zählt zu den besten 20 U21-Spielern Europas. Das gab die italienische Sportzeitung „Tuttosport“ bekannt. Das Medium verlieht nämlich jährlich den sogenannten „Golden-Boy“-Award, der an den besten Jungkicker des Kontinents geht. In das Finale der besten 20 Spieler zog auch Salzburgs Oscar Gloukh (heuer in sechs Bundesliga-Spielen fünf Tore) ein. Zusätzlich haben die Italiener fünf Wildcard-Plätze bekannt gegeben.