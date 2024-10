Fentanyl ist mittlerweile die häufigste Todesursache von Amerikanern und Amerikanerinnen im Alter zwischen 18 und 45 Jahren. Alleine im Vorjahr starben in den USA mehr als 100.000 Menschen an einer Fentanyl-Überdosis. Das Opioid wirkt 50-mal stärker als Heroin. Die aktuelle Biden-Regierung macht mexikanische Drogenkartelle als Schuldige aus, das illegale Gift mithilfe von aus China importierten Stoffen zu produzieren und den Drogenmarkt in den USA damit zu überschwemmen.