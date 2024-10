Der Fischwirt nimmt Abschied von der Weinstraße

Siegfried Wolf unter den illustren Gästen

„Der Fischwirt war fünf Jahre lang eine Erfolgsgeschichte, umso schwerer fällt es uns loszulassen. Ein großes Danke an unsere treuen Gäste“, fassen Widakovich und Fischwirt-Chefin Franziska Grossauer ihre Gefühlslage zusammen. Und so schwang am Mittwoch bei Gästen wie Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl, Genuss-Expertin Waltraud Hutter oder den Unternehmern Siegfried Wolf, Helmut Brolli und Alois Köhrer auch jede Menge Wehmut mit. Aber wer die Grossauers kennt, weiß, dass das nächste Projekt in der Südsteiermark schon in den Startlöchern steht.