KPÖ startet Wahlkampf: Schützenhilfe von Elke Kahr

Kahr, die wohl mit dem Bürgermeisterinnenbonus das für den Verbleib im Landtag nötige Grundmandat im Wahlkreis 1 (Graz/Graz-Umgebungt) holen soll, verwies auf Errungenschaften der Kommunisten in den vergangenen Jahrzehnten. So sei etwa der Substandard in den städtischen Wohnungen beendet worden, oder es wurde auch dafür gekämpft, dass Gemeindewohnungen nicht von der Stadt Graz ausgegliedert werden. „Wohnen ist keine Ware“, so der Leitsatz von Kahr.