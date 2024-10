„The Apprentice“: „Trump ist frei von Empathie“

Noch ist er Mieteneintreiber, doch die Immobiliengeschäfte im New York der 70er- und 80er-Jahre verheißen goldenen Boden – und seine Visionen sind hochhaushoch. Sein Name: Donald Trump. Die Skrupellosigkeit wird er sich von Roy Cohn, einem mit allen Wassern gewaschenen und investigativ beschlagenen Anwalt abschauen, der ihn unter seine Fittiche nimmt, ihn formt. Der US-Schauspieler Sebastian Stan, 42, legt Trump als aalglatten Narzissten und Soziopathen an, der extrem schnell lernt, das Monster der Gier in sich zu entfesseln.