Die kleine Botin bastelt Herbst-Fackeln

Man braucht nur ein paar Kiefern- oder Tannenzapfen, alte Kerzenreste oder Bienenwachs und etwas Baumwollschnur: Die Kerzen- und Wachsreste in einer Dose oder Glas im Wasserbad schmelzen. Ein Stück Baumwollschnur an den oberen Teil des Zapfens binden. Dann die Zapfen eintauchen bis sie vollständig bedeckt sind und gut trocknen lassen. So entsteht mit wenig Aufwand eine natürliche kleine Fackel!