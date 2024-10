Köstliche Oliven à la Ruster Hügelland

18 Liter Öl für Verkostungen

Im Eiltempo ging es voran. Kaum war die Ernte erledigt, wurden insgesamt 133 Kilo Oliven aus dem Burgenland nach San Lorenzo in Campo in Italien direkt verfrachtet und wenige Stunden später in einem Partnerbetrieb gepresst, wo in der Saison täglich bis zu 30 Tonnen verarbeitet werden. „118 Kilo unserer Oliven sind von der Sorte Leccino, der Rest Casaliva“, erklärt Reinhold Eder. Abgesehen von 1,5 Liter Olivenöl, das für Labortests bereitgestellt wird, bleiben 18 Liter lediglich für Verkostungen übrig, noch wird nichts verkauft.