Verletzungen kosteten Top-Ligen 732 Millionen Euro

Laut dem Howden-Report wurden in den fünf Ligen 4123 Verletzungen registriert und damit vier Prozent mehr als in der Saison 2022/23 und 37 Prozent mehr als noch 2020/21. Am stärksten betroffen war die deutsche Bundesliga, in der sich alle 52 Spielminuten ein Profi verletzte. In den fünf Topligen zusammen lag dieser Wert bei 92 Minuten.