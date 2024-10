Besitzer bangen um Gründe: Protest gegen Umwidmung

Insgesamt wurden 49 „Erinnerungen“, also Einsprüche, gegen das Vorhaben eingereicht. „Diese werden bei der endgültigen Beschlussfassung durch den Gemeinderat in Erwägung gezogen“, heißt es von Seiten der Gemeinde. Nachsatz: „Jedoch ohne Rechtsanspruch“. Fischer befürchtet nun, dass es in der morgigen Gemeinderatssitzung bereits zu endgültigen Beschlüssen kommen könnte.