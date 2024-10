Neuer mRNA-Impfstoff in Österreich angekommen

Die erste Lieferung von rund 190.000 Dosen des neuen Corona-Impfstoffs Comirnaty KP.2 (von BioNTech/Pfizer) trifft am Dienstag in Österreich ein. Dieser sei noch besser an die aktuellen Virusvarianten angepasst und über den eShop der Bundesbeschaffung GmbH bestellbar.