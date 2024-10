Glasner & Bayern schwärmen, Deschamps unzufrieden

Drei Fragen in 22 Sekunden beantwortet

Auf die Nachfrage, was es denn für ein Gefühl gewesen sei, meinte Olise: „Ein gutes Gefühl.“ Ob der Sieg denn verdient gewesen sei? Olise: „Ja“. Drei Fragen in 22 Sekunden beantwortet. Ähnlich aussagekräftig war seine Vorstellung in München, als der 22-Jährige auch keinen Buchstaben mehr als nötig von sich gab (siehe Video oben).