Seltener Regen verwandelt Sahara in Seenlandschaft

See füllte sich erstmals seit 50 Jahren

Der Iriqui-See, ein berühmtes Seebett zwischen Zagora und Tata, das seit 50 Jahren trocken lag, wurde durch die ungewöhnlichen Regenfälle gefüllt. Touristen, die die Seenlandschaft per Geländewagen erkunden, sind von dem Anblick begeistert. „Es ist 30 bis 50 Jahre her, dass wir in so kurzer Zeit so viel Regen hatten“, erklärte Houssine Youabeb von der marokkanischen Generaldirektion für Meteorologie.