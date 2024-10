Einbürgerung von Kickern: Änderungen beim ÖFB

Schöttel will unter anderem die Abläufe bei der Einbürgerung von Kickern, die sich für Österreich entscheiden, beschleunigen. „Das wollen wir für uns klarer aufstellen in Zukunft.“ Neben der Direktion Sport sei auch die Rechtsabteilung des ÖFB stark in den Prozess involviert. „Diese ist auch mit den zuständigen Behörden in Kontakt. Jeder Fall ist anders. Manche gehen schneller und manche dauern sehr lang.“