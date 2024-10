Jäger hoffen in Großarl auf ihr Tombola-Glück

Die rund 200 Waidmänner und -frauen – allen voran Landesjägermeister Max Mayr Melnhof – hofften einmal mehr auf ihr Tombola-Glück. „Das Geld kommt in Not geratenen Jägern und ihren Familien zugute. Das unterstützen wir natürlich sehr“, so Mayr Melnhof. Die Preise waren wie alle Jahre auf die Wünsche der Jägerschaft abgestimmt. Haupttreffer: Ein Aufenthalt auf einer Jagdfarm in Namibia – nach Kritik aber ohne Großwildabschuss. Ein Gamsabschuss in Hüttschlag schien aber ebenso begehrt zu sein.