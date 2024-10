Biker (44) starb nach „Frontalem“ mit Pkw

Der 44-Jährige war am Samstag gegen 14.45 Uhr auf der Thalerhofstraße in Premstätten mit seinem Motorrad unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er dabei auf die Gegenfahrbahn und knallte gegen einen entgegenkommenden Pkw. Für den Steirer aus dem Bezirk Graz-Umgebung kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle.