Blackout! Szoboszlai dribbelt beim Abstoß los

Was war passiert? In der 38. Minute legte Ungarn-Keeper Dibusz beim Stand von 1:0 für die Gastgeber den Ball auf die Fünfmeterlinie, damit Szoboszlai den Abstoß ausführen kann. Doch der frühere Salzburger hatte einen totalen Blackout, dribbelte los und schoss das Leder in die gegnerische Hälfte – dabei ist beim Abstoß nur ein Kontakt gestattet.