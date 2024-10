„Es läuft, aber das kann sich schnell ändern!“

Krems Zweiter, Vöslau Dritter, jeweils nur einen Punkt hinter Spitzenreiter Bruck/Trofaich – es läuft für Niederösterreich in der Handball Liga Austria! Am Samstag geht‘s für die Wachauer in Graz weiter, für die Kurstädter in Bregenz. Was steckt hinter dem blau-gelben Erfolgslauf?