„Ein schmerzfreies Leben hab’ ich nicht gekannt“

Schmerzen kamen mit sechs Jahren

„Die Patientin hatte beidseitig einen eingebrochenen Hüftkopf, ausgelöst durch absterbendes Knochengewebe. Trotz Opiaten hatte sie unvorstellbare Schmerzen“, so der behandelnde Arzt Lukas Pichler. Doch in Wahrheit begann der Leidensweg von Pehböck schon viel früher. Durch eine Entwicklungsstörung kam es bereits im Alter von sechs Jahren zu Schmerzen in der Hüfte, und die Koordination beim Gehen fiel ihr deshalb nicht leicht. Das führte zu heftigen Hänseleien in der Schule, und auch ihre Lehre musste die 20-Jährige zweimal abbrechen.