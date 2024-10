Unvergessliche Halloween-Party mit The Circus

Am 31. Oktober lädt Österreichs beliebteste Dragqueen Tamara Mascara zu einem unvergesslichen Halloween-Event in die Arena Wien! Mit viel Glanz und Glamour verwandelt das Circus-Team die Location in ein gigantisches Gruselkabinett, das alle Darlings, Devils und Divas zum Tanzen und Feiern einlädt. Wir verlosen 4x2 Tickets für die Circus Halloween Party! Wie Du mitmachen – und dabei die doppelte Gewinnchance nutzen – kannst, erfährst Du hier.