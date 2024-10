Brechalarm nach Skandaloper von Österreicherin

Paul Hindemiths Kurzoper sollte 1921 im Stuttgarter Opernhaus uraufgeführt werden – doch kurz vor der Uraufführung machte man angesichts des heraufziehenden Skandals einen Rückzieher. Gut hundert Jahre später kommt Sancta Susanna zum ersten Mal überhaupt in Stuttgart auf die Bühne. Hindemiths Oper zeigt weibliches Begehren in einem lust- und leibfeindlichen Umfeld: Die junge Nonne Susanna entdeckt ihre Sexualität und zieht den Lendenschurz Christi am Kruzifix herab – skandalträchtig ...