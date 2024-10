„Chaotisch, unterlegen“: Lee Carsley in der Kritik

Späte Entscheidung für Griechen

Nach Siegen in Irland und gegen Finnland sorgte die Pleite in Wembley für große Ernüchterung. Einer der Hauptkritikpunkte: Carsley verzichtete in Abwesenheit des angeschlagenen Bayern-Angreifers Harry Kane auf einen gelernten Mittelstürmer. Zudem präsentierte sich seine Mannschaft in der Defensive fehleranfällig. Vangelis Pavlidis hatte die Griechen in Führung gebracht (49.) und nach dem späten Ausgleichstreffer von Jude Bellingham (87.) in der 94. Minute die Sensation perfekt gemacht.