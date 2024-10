„Stürmische“ Jahreszeit rund um Stubenberg am See

Eine herbstliche Wanderung in der Region rund um Stubenberg am See kann gleich mehrere Freizeitbedürfnisse abdecken. Einerseits genießen Ruhesuchende die Wanderwege, die durch farbenprächtige Laubwälder, schöne Obstwiesen und Weingärten führen, und andererseits laden gemütliche Einkehrmöglichkeiten entlang der Wege zum Rasten ein. Da der Herbst nicht nur Wanderzeit, sondern bekanntlich auch „Sturm-Zeit“ ist, wird dies in der Region Apfelland-Stubenbergsee mit dem traditionellen Sturmwandertag, der am 12. Oktober stattfindet, gefeiert. Infos: 03176/88 82.