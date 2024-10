Tödliche Hundebisse ++ Taxler auf Drogen

Eine 21-Jährige hat im Juli 2023 in Wilfleinsdorf bei Bruck an der Leitha auf den Hund ihrer Eltern aufgepasst. Beim Spielen im Garten büxte die Hündin aus und attackierte eine Familie. Damals erlag die 52-jährige Frau rund zwei Monate später ihren Verletzungen. Die 21-jährige Tochter der Hundebesitzer stand heute vor Gericht. Sie bekannte sich von Anfang an nicht schuldig. Die junge Frau wurde von allen Vorwürfen freigesprochen.