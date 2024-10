Drei Viertel der Unfälle passieren im Ortsgebiet

Lungau und Pongau sind „sauber“

Das Ziel „kein tödlicher Kinderunfall im Straßenverkehr“ haben in den vergangenen zehn Jahren zwei Salzburger Bezirke erreicht: Tamsweg und St. Johann im Pongau, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt. In der Landeshauptstadt Salzburg gab es einen tödlichen Kinderunfall, in den Bezirken Hallein und Salzburg Umgebung waren jeweils drei Todesopfer zu beklagen und im Bezirk Hallein sogar vier. Insgesamt verloren in den vergangenen zehn Jahren im Land Salzburg elf Kinder im Straßenverkehr ihr Leben, mehr als 1.900 wurden verletzt.