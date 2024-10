„Stärkste Verpflichtung in Red Bulls Geschichte“

Maßgeblich verantwortlich für den überraschenden Klopp-Deal ist nicht zuletzt Red-Bull-Konzern-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff. „Wir sind sehr stolz auf diese herausragende und sicherlich stärkste Verpflichtung in Red Bulls Fußball-Geschichte“, sagte der frühere Vorstandschef von RB Leipzig, der in der Vergangenheit auch den Posten des „Head of Global Soccer“ bei Red Bull bekleidet hatte.