„Von Vorzeigeathleten und historischen Leistungen“

Und das in zweierlei Hinsicht. Mit drei von fünf österreichischen Medaillen ist es die beste blau-gelbe Sommerspiel-Bilanz seit 2004 in Athen, die Kitesurf-Goldene von Bontus ist überhaupt die erste in der Olympia-Geschichte. „Anzutreten ist das eine, Erfolgsgeschichte zu schreiben dann das andere“, zeigte sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mindestens ebenso begeistert wie ihr Vize. Und obendrein mit Humor. „Valentin war, was ich so gehört habe, neben dem Kitesurfen, auch im Feiern richtig extrem unterwegs“, scherzte sie. Für die beiden Damen fand sie hingegen sehr rührende Worte. „Als Frau freuen mich diese Leistungen natürlich besonders. Vor allem auch als Vorbildwirkung für unsere jungen Mädels im Land, ihr seid richtige Role Models!“