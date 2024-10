Szene-DJ als Serientäter angeklagt ++ Bombenalarm

In Bregenz, Graz, Linz, Klagenfurt, Eisenstadt, St. Pölten und Innsbruck häufen sich die Bombendrohungen gegen Bahnhöfe, Schulen und Einkaufszentren.Am vergangenen Donnerstag gab es eine Bombendrohung gegen den Innsbrucker Hauptbahnhof und den Westbahnhof. Der Drohbrief kam bereits am Nachmittag in der Landespolizeidirektion an und kündigte eine Explosion für 18.30 Uhr an. Die Polizei bemerkte die Nachricht jedoch erst um 21.00 Uhr, also fünf Stunden später.