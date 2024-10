Lifte am Dreiländereck stehen im Winter still

Mit dem Stillstand der Skilifte am Dreiländereck werde es seitens der Gemeinde Arnoldstein heuer auch keine Liftkartenaktion für die Jugend geben. In der Vergangenheit hatten die Gemeinden Arnoldstein, Finkenstein, Feistritz/Gail und Hohenthurn ja mit dieser Aktion den Betrieb am Dreiländereck und Hrast-Lift subventioniert. Antolitsch: „Wir werden unsere finanziellen Mittel lieber in die Zukunft des Dreiländerecks stecken.“ Eine Saisonkarten-Aktion wird es wohl für den Hrast-Lift geben. Montag wird darüber zum Beispiel im Bad Bleiberger Gemeinderat abgestimmt.