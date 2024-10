ÖFB oder DFB? „Von mir kriegt er keinen Ratschlag“

In Heidenheim hat sich die Bayern-Leihgabe schon zum Schlüsselspieler entwickelt. Das ist natürlich nicht unbemerkt geblieben. So ist auch Bundestrainer Julian Nagelsmann auf den 18-Jährigen aufmerksam geworden. Wenngleich er das Talent noch nicht in den DFB-Kader berufen hat, hat er deutlich gemacht, dass er mit Wanner für die Zukunft planen möchte.