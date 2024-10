Radikale Baumfällung wird für Pensionist sündteuer

Geldstrafe und Schaden müssen bezahlt werden

Der Richter entschied sich schließlich für einen Schuldspruch: Neben den 18.200 Euro Geldstrafe, von der die Hälfte bedingt nachgesehen wurde, muss der Mann den entstandenen Schaden in der Höhe von 18.000 Euro berappen. Er kündigte an, Rechtsmittel zu erheben und in die nächste Instanz gehen zu wollen.