Mopedlenkerin wurde bei Unfall schwer verletzt

Ein 22-jähriger, ungarischer Lenker aus dem Bezirk Schärding war am Montag um 18.15 Uhr mit seinem PKW im Ortsgebiet Laufenbach unterwegs. Beim Linkseinbiegen dürfte er die ihm entgegenkommende 19-jährige Mopedlenkerin aus dem Bezirk Schärding übersehen haben. In weiterer Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch die 19-Jährige mit ihrem Moped zu Sturz kam. Schwer verletzt wurde sie mit der Rettung in ein Krankenhaus eingeliefert.