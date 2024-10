Hohe Lebensqualität, aber Horrorpreise beim Wohnen

„Tolle Arbeitsstadt“, aber ...

„Innsbruck ist eine tolle Arbeitsstadt“, so Anzengruber. Rund ein Viertel aller Tiroler Jobs werden in der Landeshauptstadt ausgeübt – darunter ein großer Teil im öffentlichen Dienst, wie in der Landesverwaltung oder in Spitälern. Die Arbeit in diesen öffentlichen Institutionen „hat aber keinen direkten Einfluss auf Kommunalsteuern“, verwies der Stadtchef auf ein finanzielles Manko.