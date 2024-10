Geldfälscher-Prozess: 7 Angeklagte, 72 Vorstrafen

Wie ging die Bande vor? „Es war ein richtiges System“, erklärt Ibler. Über Mittelsmänner wurde in Neapel Falschgeld bestellt, das die Angeklagten in verschiedenen Konstellationen mit Mietautos in Italien abholten. In Graz wurden dann mit den „Blüten“ Einkäufe getätigt. Die Waren wurden wiederum über Mittelsmänner nach Rumänien weiterverkauft.