Die neue Stickerkollektion von Panini ist da

Nach dem großen Jubiläum im letzten Jahr geht die Österreichische Fußball-Bundesliga in ihre mittlerweile 51. Saison und auch Panini ist natürlich wieder mit dabei.Die Stickerkollektion bringt die Spannung und Leidenschaft der Bundesliga direkt ins Sammelalbum. Dabei gibt es neben den klassischen Stickern aller Spieler der ADMIRAL Bundesliga in dieser Saison zusätzlich einige spannende Neuheiten!



Sammel Sie Spieler Ihrer Lieblingsmannschaft

Die neue Kollektion für die Saison 2024/25 umfasst insgesamt 379 Sticker aller aktueller Vereine der ADMIRAL Bundesliga. Darunter befinden sich 40 Special Sticker. Gesammelt werden können neben den Wappen, Teamfotos und Stadien natürlich vor allem die klassischen Portrait-Sticker der Spieler. Besonders unter die Lupe genommen werden dabei die Kapitäne, Schlüsselspieler und Top Talente aller 12 Mannschaften.

Außerdem gibt es auch in dieser Saison wieder die Logos und Topspieler aller 16 Mannschaften der ADMIRAL 2. Liga.