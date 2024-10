Blauzungenkrankheit: 9 steirische Betriebe „dicht“

In Deutschland schnellt die Zahl der Krankheitsfälle, noch dazu mit dem aggressiveren Virusstamm 3, in die Höhe, ebenso in Holland. Damit fallen signifikant viele betroffene Kühe aus – was sich spürbar im Milchertrag und damit am für die Buttererzeugung nötigen Milchfett niederschlägt. Das ergibt eine höhere Nachfrage, für die zu wenig Produkt vorhanden ist, also steigt in allen Ländern der Preis. In Deutschland sind das aktuell 30 Cent mehr pro Würfel, das schlägt sich im Jahr bei einem Pro-Kopf-Verbrauch von 5,4 Kilo mit 6,50 € nieder.