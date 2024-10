Brisant! Verliert Bayern einen Nationalspieler?

Barca-Trainer Hansi Flick hat wohl Interesse an einem seiner ehemaligen Schützlinge. Offenbar beobachten die Katalanen die Situation von Leroy Sane genau. Der Vertrag des deutschen Nationalspielers läuft im Sommer 2025 aus. In München arbeitet man unterdessen an einer Verlängerung, doch es gibt Schwierigkeiten.