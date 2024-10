Flut: Aufräumen und Geld für die Feuerwehr

Beeindruckend: Seit Beginn des Hochwassereinsatzes haben 92.000 Menschen – 57.000 davon Feuerwehrleute – mitgeholfen, die Flut und ihre Auswirkungen zu bekämpfen. Immer noch werden Hänge gesichert und überflutete Gebäude saniert. Auch in der ehemaligen Heumühle in Zwettl, in der Richard Reiter fünf Wohnungen errichtet hat, wird noch getrocknet. Er erinnert sich zurück: „Mit dem Wasser gelangte auch eine Menge Schlamm in die unteren Räume. Die Mieter haben bis in die Nachtstunden weggeräumt und gesäubert, sodass rasch die Böden herausgerissen werden konnten. Binnen 48 Stunden brachte der Katastrophenschutz einen Container zur Entsorgung.“ Auch die Feuerwehr reagierte blitzschnell und evakuierte zeitgerecht und professionell die Bewohner.