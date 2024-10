Wanderer auf Schutzhütte vom Schnee überrascht

Gleich vorweg: Das deutsche Ehepaar war auf der Schutzhütte in Sicherheit und gut versorgt. Dennoch wurde den beiden mulmig zumute, als plötzlich ein halber Meter Schnee vor der Hütte lag. Ihren Kurzurlaub auf der Hugo-Gerbers-Hütte in der Kreuzeckgruppe in Oberdrauburg wollten die Wanderer somit sofort abbrechen.