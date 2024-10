Einbrecher erbeuten bei Coup mehr als 10.000 Euro

Fette Beute machten Einbrecher am Samstagabend in Innsbruck: Die Unbekannten verschafften sich Zutritt zu einer Wohnung und stahlen unter anderem Bargeld in Höhe von mehr als 10.000 Euro. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Einbruchsalarm gab es auch im Bezirk Kitzbühel (Tirol).