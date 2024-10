Luis Enrique tobt: „Wir gewinnen alle Wettbewerbe

Erst am Dienstag verlor Paris im Schlager der neuen Champions League gegen die Gunners mit 0:2. PSG-Goalie Gianluigi Donnarumma agierte jeweils unglücklich. Kai Havertz köpfelte eine Flanke von Leandro Trossard am zu spät heranfliegenden Torhüter vorbei ins Tor (20.). Beim 2:0 ließ Donnarumma einen Freistoß von Bukayo Saka, der an Freund und Feind vorbeiging, passieren (35.).